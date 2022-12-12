Tarih belli oldu... Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman belli olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet hastanelerinden istihdam edilmek üzere 11 bin 317 işçi alımı yapacak olan Bakanlık, başvuruları 28 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden kabul etti. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuruları tamamlandı. Başvuru sonuçları kura çekilişi ardından belli olacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yürütülen süreçte Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi tarihi sorgulanmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kadro ve kontenjan dağılımı ise şöyle:
261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,
154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,
275 Elektrikçi (Genel),
3559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Güvenlik Görevlisi),
604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,
284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,
188 İnşaat Boyacısı / Boyacı,
791 Klinik Destek Elemanı,
121 Marangoz,
5080 Temizlik Hizmetleri (Temizlik Görevlisi)
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı kura çekilişinin aralık ayının son haftalarına doğru yapılması bekleniyor. Kura tarihi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Sağlık Bakanlığı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.
Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.
Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın kura ile belirlenecek.
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