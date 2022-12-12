İçişleri Bakanlığı KPSS P1, P3, P4, P32 puanı ile personel alımı yapıyor! Başvuru tarihi, şartlar ve kontenjan dağılımı...

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 80 adet İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosunda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. Sözlü sınav ile gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin ilanın yayımlanması ile birlikte detaylar da belli oldu. Peki, 2022 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman başlıyor? Şartlar ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adaylar başvurularını, 19-23 Aralık 2022 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı'nın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak. Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacak.