İçişleri Bakanlığı KPSS P1, P3, P4, P32 puanı ile personel alımı yapıyor! Başvuru tarihi, şartlar ve kontenjan dağılımı...
İçişleri Bakanlığı'na yapılacak personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlığın merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak personel alımında başvru tarihi, şartlar ve kontenjan dağılımı da belli oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Söz konusu alımlar KPSS P1, P3, P4, P32 puanı ile yapılacak. Peki, 2022 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman başlıyor? Şartlar ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte cevaplar...
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 80 adet İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosunda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. Sözlü sınav ile gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin ilanın yayımlanması ile birlikte detaylar da belli oldu. Peki, 2022 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman başlıyor? Şartlar ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Adaylar başvurularını, 19-23 Aralık 2022 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı'nın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak. Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,
2- İçişleri Bakanlığınca talep edilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
3- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.(01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),
4- 2021-2022 yıllarına ait Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) İçişleri Bakanlığınca istenilen puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak,
5- KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere istenilen bölüm ve puan türlerine göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek. (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş(sözlü) sınavına alınır)
6- Adaylar KPSS puan türlerine ve öğrenim bölümlerine göre bu ilanda belirtilen şartları taşımaları kaydıyla en fazla 3 tercihte bulunabilirler.
SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?
KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday arasına giren ve başvuruları komisyonca kabul edilen adaylar, KPSS puan sıralamasına göre giriş(sözlü) sınavına alınacaktır. Giriş(sözlü) sınavında adaylar, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilecek.
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- İçişleri Bakanlığı KPSS P1, P3, P4, P32 puanı ile personel alımı yapıyor! Başvuru tarihi, şartlar ve kontenjan dağılımı...
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