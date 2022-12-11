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MSB NİHAİ İSİM LİSTESİ 2022: MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir, ne zaman açıklanacak?

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Giriş Tarihi: 11.12.2022
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MSB NİHAİ İSİM LİSTESİ 2022: MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir, ne zaman açıklanacak?

MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir, ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı, 1.115 işçi alımı gerçekleştirilecek. MSB işçi alımI kura çekimi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Peki, MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir, ne zaman açıklanacak?

MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir, ne zaman açıklanacak? MBS kura sonuçları nihai liste açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MSB kura çekilişi 8 Aralık tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapıldı. Peki, MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir, ne zaman açıklanacak?

MSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MSB kura çekimi 8 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Gözler MSB kura sonuçları isim listesine çevrildi. Kura sonuçları Millî Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlanacaktır.

MSB İŞÇİ ALIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir.

Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

MSB İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul,İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde,Sivas ve Tekirdağ illerinde MSB işçi alımı yapılacak.

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