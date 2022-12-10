Halkbank yazılı sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı ve Servis Görevlisi alımı için yazılı sınav 3 Aralık'ta gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi mülakat ne zaman? İşte merak edilenler...

HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Halkbank tarafından 3 Aralık'ta gerçekleştirilen yazılı sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçlarına ilişkin resmi açıklama geldiği takdirde haberimizin içeriğinde yer alacak.