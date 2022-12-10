Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi mülakat ne zaman?
Halkbank tarafından gerçekleştirilen yazılı sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. Birçok kadroya yapılacak personel alımında gözler yazılı sınav sonuçlarına çevrildi. Uzun süredir sınava hazırlanan adaylar şimdi de sonuçları beklemeye başladı. Yazılı sınavdan başarılı olanlar mülakatlara katılacak. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi mülakat ne zaman? İşte son gelişmeler...
Halkbank yazılı sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı ve Servis Görevlisi alımı için yazılı sınav 3 Aralık'ta gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi mülakat ne zaman? İşte merak edilenler...
HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, Halkbank tarafından 3 Aralık'ta gerçekleştirilen yazılı sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçlarına ilişkin resmi açıklama geldiği takdirde haberimizin içeriğinde yer alacak.
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü bulunmamak,
d) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
e) Yaş kriterine ilişkin olarak;
• Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1994 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
• İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak,
• Uzman Yardımcılığı için, 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
• BT İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak,
BT İç Kontrolör Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-2'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
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