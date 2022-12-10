MSB KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ: MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? İl il sorgulama ekranı...

MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MSB 1.115 işçi alımı için kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında kura sonuçlarının öğrenileceği yer ve tarih sorgulanıyor. İşte, MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?