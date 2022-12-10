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MSB KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ: MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? İl il sorgulama ekranı...

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Giriş Tarihi: 10.12.2022
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MSB KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ: MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? İl il sorgulama ekranı...

MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MSB kura çekimi 8 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, farklı illerde toplam 1.115 işçi alımı yapacak. Peki, MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MSB 1.115 işçi alımı için kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında kura sonuçlarının öğrenileceği yer ve tarih sorgulanıyor. İşte, MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

MSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 8 Aralık Perşembe günü kura çekimi gerçekleştirildi. MSB Personel Temin Diare Başkanlığı sayfasında "Kura sonuçlarının yayımlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ibaresi yer almaktadır.

MSB KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

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Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir.

Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

MSB İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul,İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde,Sivas ve Tekirdağ illerinde MSB işçi alımı gerçekleştirecek.

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