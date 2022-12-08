MSB 1115 işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? MSB kura çekimi saat kaçta yapılacak, isim listesi açıklandı mı?
MSB 1115 işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. . Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru kapsamında toplamda 18 şehirde 89 farklı meslekten 1115 personel alımı yapılacağı biliniyor. Peki, MSB 1115 işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? MSB kura çekimi saat kaçta yapılacak, isim listesi açıklandı mı?
MSB 1115 işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? MSB kura çekimi saat kaçta yapılacak, isim listesi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 ilde 89 farklı meslekten işçi alımı için başvurular 25 Kasım tarihinde sona erdi. Şimdi ise sırada MSB kura çekimi yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre; MSB işçi alımı kura çekimine sayılı saatler kaldı. Peki, MSB 1115 işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? MSB kura çekimi saat kaçta yapılacak, isim listesi açıklandı mı?
MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı 18 farklı ilde personel alımı için ilan yayınladı. İlana göre başvuru işlemleri 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Sonuçların açıklanacağı tarihe yönelik bir açıklama gelmedi. Ancak kura çekimi ile sonuçların açıklanması bekleniyor.
MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacaktır.
Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir.
Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.
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- MSB 1115 işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? MSB kura çekimi saat kaçta yapılacak, isim listesi açıklandı mı?
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