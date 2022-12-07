2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında tamamlanan personel alımı tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte, ÖSYM tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?