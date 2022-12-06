27 bin sözleşmeli personel alınacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Hemşire, uzman tabip, ebe, sağlık memuru...
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı kararı ile 2023 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Hemşire, uzman tabip, ebe, sağlık memuru...
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Hemşire, uzman tabip, ebe, sağlık memuru alımı başvuru şartları neler? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Buna göre; istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli sağlık personelinden 23 bin 585'i uzman tabip, 3 bin 224'ü tabip, 146'sı ebe olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Hemşire, uzman tabip, ebe, sağlık memuru...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.
İSTİHDAM EDİLECEK BÖLÜMLER
Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.
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