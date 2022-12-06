27 bin sözleşmeli personel alınacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Hemşire, uzman tabip, ebe, sağlık memuru...

İSTİHDAM EDİLECEK BÖLÜMLER

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.