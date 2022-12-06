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MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSB işçi alımı illere kadro dağılımı açıklandı mı, belli oldu mu?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022
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MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSB işçi alımı illere kadro dağılımı açıklandı mı, belli oldu mu?

MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 18 ilde, 89 farklı meslekten işçi alımı için başvurular 25 Kasım tarihinde sona erdi. Başvuruların ardından gözler MSB sonuç açıklama tarihine çevrildi. İşte, MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSB işçi alımı illere kadro dağılımı açıklandı mı, belli oldu mu?

MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSB işçi alımı illere kadro dağılımı açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı 18 ilde 89 farklı meslekten 1115 personel alacağını duyurmuştu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru sonrasında 21 Kasım'da başlayan personel alımı için başvurular 25 Kasım'da tamamlandı. İşte, MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSB işçi alımı illere kadro dağılımı açıklandı mı, belli oldu mu?

MSB BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.

Buna göre; MSB personel alımı başvuru sonuçlarının 8 Aralık tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

MSB HANGİ İLLERDE PERSONEL ALIMI YAPACAK?

İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay, Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.

MSB HANGİ KADROLARDA ALIM YAPACAK?

En fazla MSB işçi alımı; Metal Sac İşleme İşçisi, Tesviyeci, Elektronik Teknisyeni, Elektrikçi, Tekne Montaj İşçisi ve Temizlik Görevlisi kadrolarında yapılacak.

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