MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSB işçi alımı illere kadro dağılımı açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı 18 ilde 89 farklı meslekten 1115 personel alacağını duyurmuştu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru sonrasında 21 Kasım'da başlayan personel alımı için başvurular 25 Kasım'da tamamlandı. İşte, MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSB işçi alımı illere kadro dağılımı açıklandı mı, belli oldu mu?