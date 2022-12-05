Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ticaret Bakanlığı 1300 personel alımı başvuru tercih kılavuzu ne zaman?

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre; Taşra ve Merkez teşkilatında olmak üzere toplamda 1300 kişilik kadro ile Gümrük Muhafaza Memuru alımı yapılıyordu. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar, sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve KPSS Taban puanları merak etmeye başladı. Peki,Ticaret Bakanlığı 1300 personel alım sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Başvuru tercih kılavuzu yayınladı mı? İşte, detaylar...

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ticaret Bakanlığı 1300 Gümrük Muhafaza Memuru alımı için başvurular 30 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Başvuru sonuçlarının en geç 15 Aralık 2022 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

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