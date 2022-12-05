Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ticaret Bakanlığı 1300 personel alımı başvuru tercih kılavuzu ne zaman?
Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 1300 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Başvuruların sona ermesi ise birlikte adaylar sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve KPSS Taban puanları merak etmeye başladı. Peki , Ticaret Bakanlığı 1300 personel alım sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre; Taşra ve Merkez teşkilatında olmak üzere toplamda 1300 kişilik kadro ile Gümrük Muhafaza Memuru alımı yapılıyordu. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar, sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve KPSS Taban puanları merak etmeye başladı. Peki,Ticaret Bakanlığı 1300 personel alım sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Başvuru tercih kılavuzu yayınladı mı? İşte, detaylar...
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ticaret Bakanlığı 1300 Gümrük Muhafaza Memuru alımı için başvurular 30 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Başvuru sonuçlarının en geç 15 Aralık 2022 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
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HANGİ SINAVLAR UYGULANACAK?
Gümrük Muhafaza Memuru alımı için önce adaylara Fiziki Yeterlilik sınavı uygulanacak. Başarılı olan adaylar ise Sözlü sınava katılabilecek.
BAŞVURU DEĞERLENDİRME NASIL YAPILICAK?
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Memuru alımı için adaylardan KPSS Şartı talep etmekteydi. Bu kapsamda adaylardan KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranıyordu.
Buna göre değerlendirmeler KPSS Puanına göre gerçekleştirilecek. Adaylar KPSS'den almış oldukları puanlar için sıralamaya girebilirlerse diğer aşamaya geçecekler.
KAÇ ADAY SEÇİLECEK?
Yapılacak KPSS puan değerlendirmesi ile kadro sayısının 4 katı aday seçilecektir. Buna göre KPSS Puan sırası ele alınarak adayların 5200 aday içerisinde olmaları gereklidir.
KPSS TABAN PUANI KAÇ OLACAK?
KPSS Puanı ile başvuru alınmıştı. Bakanlık 70 KPSS Taban puanı belirlemişti. Buna göre yapılacak sıralamaya göre KPSS Taban puanları en düşük 72 ye düşmesi beklenmektedir.
1300 MEMUR ALIM KONTEJAN BİLGİSİ NEDİR?
Lisans mezunlarından yapılacak alımlar için 1300 kişilik boş kontenjan ile Gümrük Muhafaza Memuru alımı gerçekleştirilecektir.
Alımlar, 1250 kişi Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine,
50 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (Merkez Birimi) yapılacaktır.
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- Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ticaret Bakanlığı 1300 personel alımı başvuru tercih kılavuzu ne zaman?
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