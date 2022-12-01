POMEM sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? POMEM sınav ücreti ne zaman, hangi bankaya yatırılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücreti belli oldu. Peki, POMEM sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? POMEM sınav ücreti ne zaman, hangi bankaya yatırılacak?