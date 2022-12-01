POMEM sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? POMEM sınav ücreti ne zaman, hangi bankaya yatırılacak?
POMEM sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 29. Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınav ve mülakatlara hak kazanan adaylar için başvuru ücreti açıklandı. Peki, POMEM sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? POMEM sınav ücreti ne zaman, hangi bankaya yatırılacak?
POMEM sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? POMEM sınav ücreti ne zaman, hangi bankaya yatırılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücreti belli oldu. Peki, POMEM sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? POMEM sınav ücreti ne zaman, hangi bankaya yatırılacak?
POMEM GİRİŞ SINAVI VE MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?
POMEM ön başvuruları kabul edilen 103.472 aday Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav aşamasına katılmaya hak kazandı. Başvuru sonuçlarının ardından, POMEM giriş sınavı ve mülakat sınavlarının tarihi merak ediliyor.
POMEM sınav ve mülakat tarihiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.
POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00'dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.
SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır. Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.
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