Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekim takvimi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekim takvimi açıklandı mı?