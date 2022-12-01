Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak 2022? MSB uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde özel harekât erleri olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar alım tarihlerini kontrol etmeye başladı. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak 2022? MSB uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı?