PTT işçi alımı ne zaman? 2022 PTT 55 bin personel alımı başvurular başladı mı, şartları neler?
PTT Genel Müdürlüğü'nce görevlendirilmek üzere 55 bin personel alınacağı gündeme gelmişti. Konunun ardından iş arayan binlerce vatandaşın gözü PTT'ye çevrildi. Peki, PTT tarafından resmi bir açıklama yapıldı mı? 2022 PTT personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, detaylar...
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde görevlendirilmek üzere 55 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Konunun ardından iş arayan binlerce vatandaşın gözü, kulağı PTT'den gelecek habere çevrildi. Peki, PTT tarafından resmi bir açıklama yapıldı mı? 2022 PTT personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, detaylar...
PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
PTT bünyesinde görevlendirilmek üzerine 55 bin personel alımı yapılacağı iddiaları gündeme gelmiş olsa da PTT tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
PTT'de işe alınacak personel güncel şartları henüz belli olmasa da genel şartlar şu şekildedir:
-29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
-On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
-Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.
-Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
-Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
-Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
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