PTT işçi alımı ne zaman? 2022 PTT 55 bin personel alımı başvurular başladı mı, şartları neler?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde görevlendirilmek üzere 55 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Konunun ardından iş arayan binlerce vatandaşın gözü, kulağı PTT'den gelecek habere çevrildi. Peki, PTT tarafından resmi bir açıklama yapıldı mı? 2022 PTT personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, detaylar...

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT bünyesinde görevlendirilmek üzerine 55 bin personel alımı yapılacağı iddiaları gündeme gelmiş olsa da PTT tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.