Kasım ayının son Kabine Toplantısı sona erdi. 3 saat 45 dakika süren toplantıda ana maddelerde sözleşmeli personele kadro ve EYT çalışmaları vardı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin yapılan düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Sözleşmeli personel statüsünün yeniden belirlendiğini belirten Başkan Erdoğan, "3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir" dedi. Peki, Aday memurluk nedir, kimleri kapsıyor? Aday memurluk süresi ne kadar, kaç yıl oldu? İşte detaylar...

ADAY MEMURLUK NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Devlet memurluğu kadrosuna ilk defa atanacak kişilere uygulanacak merkezi sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere her hangi bir kurum veya kuruluşa atananlara aday memur denir. Burada belirtilen temel ve hazırlayıcı eğitimler tüm memurlar için geçerlidir.

Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik" 21.02.1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 27.06.1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.