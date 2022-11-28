Aday memurluk nedir, kimleri kapsıyor? Aday memurluk süresi ne kadar, kaç yıl oldu?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin yapılan düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Sözleşmeli personel statüsünün yeniden belirlendiğini belirten Cumhurbaşkanı, "3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir" dedi. Peki, Aday memurluk nedir, kimleri kapsıyor? Aday memurluk süresi ne kadar, kaç yıl oldu? İşte detaylar...
Kasım ayının son Kabine Toplantısı sona erdi. 3 saat 45 dakika süren toplantıda ana maddelerde sözleşmeli personele kadro ve EYT çalışmaları vardı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin yapılan düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Sözleşmeli personel statüsünün yeniden belirlendiğini belirten Başkan Erdoğan, "3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir" dedi. Peki, Aday memurluk nedir, kimleri kapsıyor? Aday memurluk süresi ne kadar, kaç yıl oldu? İşte detaylar...
ADAY MEMURLUK NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?
Devlet memurluğu kadrosuna ilk defa atanacak kişilere uygulanacak merkezi sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere her hangi bir kurum veya kuruluşa atananlara aday memur denir. Burada belirtilen temel ve hazırlayıcı eğitimler tüm memurlar için geçerlidir.
Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik" 21.02.1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 27.06.1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Yönetmelikte bu eğitimlerin, azami minimum sürelerini şu şekildedir:
Temel Eğitim: En az 10 gün en çok 2 ay olabilir.
Hazırlayıcı eğitim: Bir aydan az 3 aydan çok olamaz.
Staj: 2 aydan az olmamak üzere adaylık süresi içinde tamamlattırılır.
ADAYLIK SÜRESİ KAÇ YIL?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hüküm uyarınca aday devlet memurluk süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz.
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISININ ARDINDAN AÇIKLADI!
Başkan Recep Taayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin yapılan düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı.
Sözleşmeli personel statüsünün yeniden belirlendiğini belirten Cumhurbaşkanı, "3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir" dedi. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek.
KAMUDA SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO
Sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik.
Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak.
3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.
Sözleşmeliden kadroya geçiş 3+1 yıl gibi bir süreç sonunda gerçekleşecektir.
Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkına 4 yılın sonunda kavuşacak.
Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek.
Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor.
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