28 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri İŞKUR MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 MSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sözlü sınav ne zaman?

İŞKUR MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 MSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sözlü sınav ne zaman?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022
ABONE OL
İŞKUR MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 MSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sözlü sınav ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1.115 işçi alımı için başvurular alındı. Adaylar İŞKUR internet sitesi üzerinden 21-25 Kasım tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdi. Şimdi ise sıra sonularda. Kura heyecanı yaşayan adaylar, başvuru sonuçlarını ve sözlü sınva tarihini araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 MSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sözlü sınav ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

MSB işçi alımı sonuçları, başvuruların sona ermesi ile birlikte araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, 1.115 süreli işçi alınacak. Söz konusu alımlar için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Kura çekimi tarihi belli olurken adaylar başvuru sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, İŞKUR MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 MSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sözlü sınav ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

MSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 MSB işçi alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. MSB'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak başvuru sonuçları hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

ura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak.

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır.

Belge kontrolü tarihleri ve yerleri Millî Savunma Bakanlığı resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacak.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Niğde, Kayseri, Erzurum, Sivas, Eskişehir, Adana ve Afyonkarahisar illerinde personel alımı gerçekleştirilecek.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Metal Sac İşleme İşçisi, Tesviyeci, Elektronik Teknisyeni, Elektrikçi, Tekne Montaj İşçisi ve Temizlik Görevlisi kadrolarında alım yapılacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA