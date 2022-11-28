MSB işçi alımı sonuçları, başvuruların sona ermesi ile birlikte araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, 1.115 süreli işçi alınacak. Söz konusu alımlar için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Kura çekimi tarihi belli olurken adaylar başvuru sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, İŞKUR MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 MSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sözlü sınav ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

MSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 MSB işçi alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. MSB'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak başvuru sonuçları hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.