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Ziraat Bankası sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2022 Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi alımı son durum!

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Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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Ziraat Bankası sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2022 Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi alımı son durum!

Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilen personel alımı yazılı sınavının sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi alımı için başvuru yapan adaylar, 5 Kasım'da yazılı sınava katıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, Ziraat Bankası sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2022 Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi alımı son durum nedir? İşte haberin detayları...

Ziraat Bankası sınav sonucu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Farklı branşlarda gerçekleştirilecek personel alımında süreç devam ediyor. 5 Kasım'da gerçekleştirilen yazılı sınava katılan binlerce aday, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2022 Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi alımı son durum nedir? İşte merak edilenler...

ZİRAAT BANKASI SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 25 Kasım 2022 tarihinde yani bugün https://ziraatbank.istanbul.edu.tr/login sayfasından açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SINAV SONUCU İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sonucuna itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 26 Kasım 2022 saat 17:00'a kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecek.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

* Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde duyurulacaktır.

* Mülakatta 60'ın altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.

* Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.

Adaylar, her bir sınav alanı için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankanın internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir.

MÜLAKATLAR NASIL OLACAK?

• Sorulan soruların 1. bölümden en az %60'ini, 2. bölümden en az %60'ını ve 3. bölümden en az %50'sini doğru cevaplandıran ve 60 ve üstü puan alan adaylar arasından puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere her bir alan bazında alınması planlanan sayının 3 (üç) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

• Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankanın www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler bu davette duyurulacaktır.

• Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde duyurulacaktır.

• Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir.

ZİRAAT BANKASI HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?

Bankadan yapılan duyuruya göreile 250 kişilik kadro için başvuru daha önce alınmıştı. Bu kapsamda yayımlanan ilana göre alımlar,

* 30 Müfettiş Yardımcısı ( Ziraat Bankası AŞ Teftiş Kurulu ),
* 120 Uzman Yardımcısı ( İstanbul Genel Müdürlük ),
* 1.500 Servis Görevlisi ( Türkiye Geneli ),
* 100 Uzman Yardımcısı ( Ziraat Katılım Bankası İstanbul Genel Müdürlük ),
* 300 Servis Görevlisi ( Ziraat Katılım Türkiye Geneli ),

kadrolarında yapılacak personel alımı yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre gerçekleşecek.

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