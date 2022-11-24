24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Ziraat Bankası personel alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Ziraat Bankası personel alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022
ABONE OL
Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Ziraat Bankası personel alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ziraat Bankası'na bazı branşlarda yapılacak personel alımı için yazılı sınav 5 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Kasım ayının sonlarına gelmemiz ile birlikte gözler sınav sonuçlarına çevrildi. İstanbul'daki Genel Müdürlük Birimleri işe Şubelerinde görevlendirilmek üzere yapılacak personel alımlarına ilişkin son gelişmeleri yazımıda ele aldık. Peki, Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Ziraat Bankası personel alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Ziraat Bankası sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 30 Müfettiş Yardımcısı, 120 Uzman Yardımcısı, 1.500 Servis Görevlisi, 100 Uzman Yardımcısı ve 300 Servis Görevlisi alımı için yazılı sınav 5 Kasım'da yapılmıştı. Binlerce adayın katılım sağladığı Ziraat Bankası personel alımı sınavının sonuçları için tarih belli oldu. Peki, Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Ziraat Bankası personel alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ZİRAAT BANKASI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 25 Kasım 2022 tarihinde https://ziraatbank.istanbul.edu.tr/login sayfasından açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SINAV SONUCU İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sonucuna itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 26 Kasım 2022 saat 17:00'a kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecek.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

* Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde duyurulacaktır.

* Mülakatta 60'ın altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.

* Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.

Adaylar, her bir sınav alanı için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankanın internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir.

MÜLAKATLAR NASIL OLACAK?

• Sorulan soruların 1. bölümden en az %60'ini, 2. bölümden en az %60'ını ve 3. bölümden en az %50'sini doğru cevaplandıran ve 60 ve üstü puan alan adaylar arasından puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere her bir alan bazında alınması planlanan sayının 3 (üç) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

• Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankanın www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler bu davette duyurulacaktır.

• Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde duyurulacaktır.

• Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir.

ZİRAAT BANKASI HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?

Bankadan yapılan duyuruya göreile 250 kişilik kadro için başvuru daha önce alınmıştı. Bu kapsamda yayımlanan ilana göre alımlar,

* 30 Müfettiş Yardımcısı ( Ziraat Bankası AŞ Teftiş Kurulu ),
* 120 Uzman Yardımcısı ( İstanbul Genel Müdürlük ),
* 1.500 Servis Görevlisi ( Türkiye Geneli ),
* 100 Uzman Yardımcısı ( Ziraat Katılım Bankası İstanbul Genel Müdürlük ),
* 300 Servis Görevlisi ( Ziraat Katılım Türkiye Geneli ),

kadrolarında yapılacak personel alımı yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre gerçekleşecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA