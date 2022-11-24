Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Ziraat Bankası personel alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MÜLAKATLAR NASIL OLACAK?

• Sorulan soruların 1. bölümden en az %60'ini, 2. bölümden en az %60'ını ve 3. bölümden en az %50'sini doğru cevaplandıran ve 60 ve üstü puan alan adaylar arasından puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere her bir alan bazında alınması planlanan sayının 3 (üç) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.