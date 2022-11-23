Resmi Gazete'de yayımlandı! TİCARET BAKANLIĞI 2500 PERSONEL ALIMI | Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Ticaret Bakanlığı, muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli alımı yapacağını duyurdu. Duyurunun ardından 2500 personel alımına ilişkin detaylar, başvuru yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman? Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı nasıl başvurulur? İşte, merak edilenler...
Ticaret Bakanlığı 2500 personel alımı ne zaman? Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli alımı yapılacak. Bakanlık, 2500 personel alımı hakkında ayrıntıları duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2022 Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı nasıl başvurulur? İşte, detaylar...
BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları, dijital ortamda 21 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Kasım 2022 saat 17:00'a kadar devam edecek.
Adaylar, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurularını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek. Söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvuruda bulunulabilecek.
Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.
Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra Ticaret Bakanlığı internet adresinin (www.ticaret.gov.tr) Duyurular bölümünde ilan edilecek. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI MI?
Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Yayımlanan ilana göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (merkez birimi), gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri ve serbest bölge müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere açıktan atama suretiyle 200 muayene memuru, 1300 gümrük muhafaza memuru, 1000 büro personeli kadroları için 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Adayların, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilgili puan türlerinden 70 ve üzeri almış olması gerekiyor.
Sözleşmeli muayene memurları sözlü sınavla, sözleşmeli gümrük muhafaza memurları fiziki yeterliliğe ilişkin uygulamalı ve sözlü sınavlarla, sözleşmeli büro personeli de KPSS puan sıralaması esas alınarak istihdam edilecek.
SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMURU SINAVA KATILMA ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.),
d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,
SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU SINAVA KATILMA ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1992 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.)
d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,
e) Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,
f) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık kurulu raporu almak (Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecek olup, başvuru aşamasında istenilmeyecektir.)
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- Resmi Gazete'de yayımlandı! TİCARET BAKANLIĞI 2500 PERSONEL ALIMI | Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman?
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