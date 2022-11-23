Resmi Gazete’de yayımlandı! TİCARET BAKANLIĞI 2500 PERSONEL ALIMI | Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Ticaret Bakanlığı 2500 personel alımı ne zaman? Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli alımı yapılacak. Bakanlık, 2500 personel alımı hakkında ayrıntıları duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2022 Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı nasıl başvurulur? İşte, detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları, dijital ortamda 21 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Kasım 2022 saat 17:00'a kadar devam edecek.

Adaylar, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurularını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek. Söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvuruda bulunulabilecek.