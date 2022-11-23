Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika! Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Başvuru kılavuzu...
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Personel alımı için gelecek açıklamaları bekleyen vatandaşlar gözlerini Sağlık Bakanlığı'na çevirdi. Başvurularda geçerli olacak branş dağılımı ve başvuru kılavuzu için detaylar merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Başvuru kılavuzu...
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz tarihlerde 85 bin personel alınacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Başvuru kılavuzu...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Atama bekleyen binlerce sağlık çalışanının merakla beklediği açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk etapta 42.500 personel alımı için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.
İşte Bakan Koca'nın o açıklaması:
''31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.''
SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA: MÜLAKAT ŞARTI YOK!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
"Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 11.317'si sürekli işçi olmak üzere toplam 42.500 sağlık personelinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere listeleri ÖSYM ve İŞKUR'a önümüzdeki hafta gönderiyoruz. Alımda mülakat olmayacak. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak.
Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız"
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı. Detaylar yayımlanacak kılavuz ile belli olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzunda başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.
Açıklama geldiği zaman haberlerimizin içerisinde olacaktır.
Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı Cumhurbaşkanlığı kararı ise şu şekildeydi;
Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.
Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İş arayan vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir.
İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurt içi, yurt dışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.
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- Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika! Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Başvuru kılavuzu...
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