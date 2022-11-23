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İŞKUR MSB PERSONEL ALIMI İLANI | KPSS şartı yok! MSB 89 meslekten 1098 işçi alımı yapıyor! Başvurular nereden yapılır şartlar neler?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022
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İŞKUR MSB PERSONEL ALIMI İLANI | KPSS şartı yok! MSB 89 meslekten 1098 işçi alımı yapıyor! Başvurular nereden yapılır şartlar neler?

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanın ardından Miili Savunma Bakalığı 1098 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oldu. Peki, MSB personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? MSB personel alımı hangi şehirlerde yapılacak? İşte, detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı, 18 farklı şehirde istihdam edilmek üzere bünyesine 1089 eleman alacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilan iş arayanları heyecanlandırırken, Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, 2022 MSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Milli Savunma Bakanlığı 89 farklı meslekten personel alımına ilişkin ilanı yayınladı. 21 Kasım tarihi itibarıyla başlayan MSB işçi alımı başvuruları, 25 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

MSB işçi alımı başvurusu için adaylarda KPSS şartı aranmıyor.

En az ilköğretim ve lise mezunu adaylar MSB personel alımı başvurusunu gerçekleştirebilecek.

Adaylardan aranan meslek sertifikaları ve belgelerin sağlanması gerekiyor.

1098 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

MSB personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. İlanda yayınlanan şartları taşıyan adaylar esube.iskur.gov.tr adresine "İş Arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaatlarını Milli Savunma Bakanlığı'na iletebilirler. Ayrıca başvuru işlemleri Alo 170 hattı üzerinden ve hizmet noktalarından yapılabilir.

İŞKUR MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSB PERSONEL ALIMI SINAVLARI NE ZAMAN?

Başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.

PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Niğde, Kayseri, Erzurum, Sivas, Eskişehir, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.

MSB PERSONEL ALIMI İL VE MESLEKLER LİSTESİ

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

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