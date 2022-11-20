Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı başvuruları başladı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Başvurular...

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında en çok alımı Hemşire kadrosuna yapmıştı. Bu yılda benzer şekilde branş dağılımlarında Hemşire kadrosunun öne çıkması bekleniyor. Ancak kadro ve branş dağılımına ilişkin de henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Kılavuzun yayınlanmasının ardından personel alım şartları ve kadro dağılımı belli olacak ve haberimiz güncellenecektir.