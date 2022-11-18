SON DAKİKA! İŞKUR sağlık işçisi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru ne zaman?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İlk etapta 42 bin 500 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bunlardan 11 bin 317'si sürekli işçi kadrosuna yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sürekli işçi alımına ilişkin başvuru kılavuzunun İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı. Peki, İŞKUR sağlık işçisi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru ne zaman? İşte cevaplar...
İŞKUR aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin atama müjdesini duyurduktan sonra ilk etapta 42 bin 500 personel alımı yapılacağını, bunlardan 11 bin 317'sinin sürekli işçi kadrosunda olacağını açıklamıştı. Söz konusu alıma ilişkin başvuru kılavuzu İŞKUR'a gönderildi. Peki, İŞKUR sağlık işçisi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru ne zaman? İşte son gelişmeler...
İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KILAVUZU YAYINLANDI MI?
İlk etapta yapılacak 42 bin 500 personel alımından 11 317'si sürekli işçi alımı için başvuru kılavuzu İŞKUR'a gönderildi. İŞKUR tarafından kılavuz hazırlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacak. İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kılavuzu yayımlanır yayımlanmaz ahaber.com.tr'de olacak.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun."
İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İş arayan vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurt içi, yurt dışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.
Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.
Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.
Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.
İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek.
Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi (şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz.
Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.
İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.
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