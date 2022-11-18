SON DAKİKA! İŞKUR sağlık işçisi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru ne zaman?

İŞKUR aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin atama müjdesini duyurduktan sonra ilk etapta 42 bin 500 personel alımı yapılacağını, bunlardan 11 bin 317'sinin sürekli işçi kadrosunda olacağını açıklamıştı. Söz konusu alıma ilişkin başvuru kılavuzu İŞKUR'a gönderildi. Peki, İŞKUR sağlık işçisi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru ne zaman? İşte son gelişmeler...

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KILAVUZU YAYINLANDI MI?

İlk etapta yapılacak 42 bin 500 personel alımından 11 317'si sürekli işçi alımı için başvuru kılavuzu İŞKUR'a gönderildi. İŞKUR tarafından kılavuz hazırlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacak. İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kılavuzu yayımlanır yayımlanmaz ahaber.com.tr'de olacak.