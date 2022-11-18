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ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 100. özel güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Özel Güvenlik Sınav sonucu nasıl öğrenilir?

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ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 100. özel güvenlik ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Özel Güvenlik Sınav sonucu nasıl öğrenilir?

100. özel güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 100. özel günvenlik sınavı bugün açıklanacak. 30 Ekim Pazar günü sınava girerek ter döken adaylar sınav sonuçlarının ne zaman belli olacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 100. özel güvenlik (ÖGG) sınavına giren binlerce aday sınav sonuçlarını öğrenmeye çalışıyor. Bugün açıklanacak olan ÖGG sınav sonuçları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki ÖGG sonuçları açıklandı mı? 2022 özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 100. özel güvenlik (ÖGG) sınav sonuç tarihi ne zaman? İşte ÖGG sonuç sorgulama ekranı...

ÖGG SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları 18 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih 21-23 Kasım 2022 olacak.

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Özel Güvenlik 100. Temel Eğitim ve 76. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden yayınlandı. Sınav soru ve cevapları A ve B kitapçıklarını aşağıdaki ekrandan görüntüleyebilirsiniz.

100. ÖGG SORU VE CAVPALARI İÇİN TIKLAYIN!

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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