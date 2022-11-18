İş arayanlar hemen başvurun! Kasım ayı iş ilanları güncellendi! 99.273 açık iş ilanı yayında! İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.