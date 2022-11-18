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İş arayanlar hemen başvurun! Kasım ayı iş ilanları güncellendi! 99.273 açık iş ilanı yayında! İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022
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İş arayanlar hemen başvurun! Kasım ayı iş ilanları güncellendi! 99.273 açık iş ilanı yayında! İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye'de iş arayan vatandaşlara müjdeli haber İŞKUR'dan geldi. Birçok meslekte yapılacak iş ilanları sayfası güncellendi. Kasım ayı İŞKUR iş ilanları duyurusuna göre 100 bine yakın açık iş ilanı bulunuyor. Bu zamana kadar milyonlarca kişiye istihdam sağlayan İŞKUR, resmi internet sitesi üzerinden başvuruları kabul ediyor. Peki, İŞKUR iş başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022 Kasım ayı işçi alımları hangi mesleklere yapılacak? İşte son gelişmeler...

Kasım ayı İŞKUR iş ilanları güncellendi. Türkiye İş Kurumu İŞKUR) tarafından açık iş sayısı sürekli güncelleniyor. Kasım ayı itibarıyla yapılacak işçi alımlarında 99 bin 273 açık iş ilanı yayınlandı. İş arayan vatandaşları yakından ilgilendiren İŞKUR iş ilanları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR iş başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022 Kasım ayı işçi alımları hangi mesleklere yapılacak? İşte haberin detayları...

İŞKUR İŞ İLANLARI (2022 KASIM)

Birçok branşta yapılacak işçi alımları için İŞKUR iş ilanları yayımlandı. Beden işçisi, Ambar/Depo görevlisi, aşçı yardımcısı, danışma, büro memuru, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve bekçi gibi birçok kadrolara yapılacak işçi alımlarına başvuurlar İŞKUR'un resmi internet sitesinden alınıyor. Adaylar başvurularını, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden "Meslek" alanına başvuru yapılmak istenen meslek grubun yazarak yapabilecek. İlan araması yapıldıktan sonra güncel ilanlar karşınıza çıkacak. İŞKUR üye girişi yaparak buradan güncel ilanları görüntüleyebilirsiniz.

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR SEKRETER ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR GARSON ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR KASİYER ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İş arayan vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurt içi, yurt dışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi (şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz.

Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

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