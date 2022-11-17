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BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2022
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BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 88 mühendis alımı yapılacak. Konuyla ilgilenen atandaşlar "KPSS-2022/10 tercih nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı 88 personel alımı şartları neler? Başvurular için son gün ne zaman? İşte, yanıtı...

KPSS-2022/10 tercihleri ne zaman bitecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÖSYM aracılığı ile personel alımı gerçekleştirileceğini duyurmuştu.Yapılan açıklama sonrası, personel alımı detayları, başvuru şartları gibi bilgiler merak konusu oldu. Peki, Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı 88 personel alımı şartları neler? Başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KAÇ PERSONEL ALACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÖSYM aracılığıyla mühendis alımı yaptığını duyurdu. Bakanlık bünyesinde 8 ilde istihdam edilmek üzere toplam 88 mühendis alımı yapılacak.

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 11 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri "T.C." (Bulgaristan'dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi "KKTC", "2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar", "Yabancı Uyruklular" ve/veya "Mavi Kartlı" olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapamazlar.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yerleştirme ücreti 30,00 TL'dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Adaylar başvuru ücretlerini Akbank, Albaraka, Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, ING Bank, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Bankası şube ve ATM'lerinden yatırabilecekler. Yurt dışındaki adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

ÖSYM'DEN TERCİH KILAVUZU AÇIKLAMASI

ÖSYM'den KPSS-2022/10 tercih süreciyle ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak." ifadeleri yer aldı. Adaylar, sürecin detaylarını KPSS-2022/10 tercih kılavuzu üzerinden öğrenebilecek.

Açıklamada ayrıca; "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/10 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Adaylar tercihlerini, 11 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 17 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/10 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir." denildi.

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