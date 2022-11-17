BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

KPSS-2022/10 tercihleri ne zaman bitecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÖSYM aracılığı ile personel alımı gerçekleştirileceğini duyurmuştu.Yapılan açıklama sonrası, personel alımı detayları, başvuru şartları gibi bilgiler merak konusu oldu. Peki, Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı 88 personel alımı şartları neler? Başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KAÇ PERSONEL ALACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÖSYM aracılığıyla mühendis alımı yaptığını duyurdu. Bakanlık bünyesinde 8 ilde istihdam edilmek üzere toplam 88 mühendis alımı yapılacak.