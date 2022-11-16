Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacağıyla ilgili açıklamasının ardından beklenen duyuru geçtiğimiz hafta Bakan Koca'dan geldi. Koca "İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz." müjdesiyle beraber detaylar merak konusu haline geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı açıklamasının gelmesi üzerinde 85 bin sağlıkçının atanmasıyla ilgili detaylar haftanın öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?
SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI GELDİ!
Niğde'de esnaf ziyareti yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sonra Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluştu.
Burada konuşan Bakan Koca, "Pandemi, sağlık sistemlerinin açıklarını özellikle de hekim eksikliğini tüm dünyada ortaya koydu. Pek çok ülke, kendini hekimler için adeta bir cennet gibi sunmaya çalıştı. Hekim göçü denilen bir olgu gündeme geldi."
"Rüzgarı, Türkiye'de de esen 'beyaz göç' bundan sonra, muhtemelen, geri dönüşlerle anılacak. 'Beyaz reform' sayesinde, bu psikoloji artık terk edilmiş durumdadır. Açıktan atama için talep açtığımızda 7 binden fazla hekim, kamuya dönme talebini bildirdi. "
"Şu anda yaklaşık 6 bin hekimin bu suretle atamasını yapıyoruz. Türk sağlık sisteminde kamuda hekimlik yapmak artık bir ayrıcalıktır. Bu yıl ikinci dönem TUS sınavı, 'Beyaz reform' sonrasındaki ilk sınavdı. Kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekim yerleşti. Yerleşme oranı yüzde 99. Uzmanlık eğitimi, itibarını her branşta yeniden kazandı. Eğitim ve araştırma hastanelerinde açılan 4 bin 138 asistan kadrosunun tamamı, tüm branşlarda doldu" dedi.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Henüz başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı. Detaylar yayımlanacak kılavuz ile belli olacak.
KILAVUZUN YAYINLANMASI BEKLENİYOR
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.
Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında en çok alımı Hemşire kadrosuna yapmıştı. Bu yılda benzer şekilde branş dağılımlarında Hemşire kadrosunun öne çıkması bekleniyor.
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