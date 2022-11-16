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Ticaret Bakanlığı KPSS P3 puanı ile 2.500 memur alımı yapıyor! 2022 başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar tek tek açıklandı

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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Ticaret Bakanlığı KPSS P3 puanı ile 2.500 memur alımı yapıyor! 2022 başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar tek tek açıklandı

Kamu memur alımı ilanları yakından takip edilirken, Ticaret Bakanlığı'ndan resmi ilan geldi. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 2 bin 500 memur alımı yapılacağı bildirildi. KPSS P3 puanına göre yapılacak Ticaret Bakanlığı memur alımı hakkında detaylar belli oldu. İlanın yayımlanması ile birlikte başvuru şartları ve tarihi netleşti. Peki, 2022 Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte cevaplar...

Ticaret Bakanlığı memru alımı için ilana çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sözlü sınav ile Sözleşmeli Muayene Memuru, fiziki yeterlilik ve sözlü sınav ile Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Büro Personeli alınacak. Sözleşmeli personel alım ilanı sonrası başvuru tarihi ve şartlar belli oldu. Peki, 2022 Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte haberin detayları...

BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvurular, 21 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecekler.

SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlaradenkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.),

d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak.

SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1992 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.),

d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

e) Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,

f) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı,
topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık kurulu raporu almak (Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecek olup, başvuru aşamasında istenilmeyecektir.)

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az iki yıllık eğitim veren ve yüksekokulların büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, insan kaynakları yönetimi, adalet, dış ticaret, maliye, işletme yönetimi, muhasebe ve vergi uygulamaları, lojistik, bankacılık ve sigortacılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, bilgi yönetimi, bilgisayar programcılığı ile bilgi teknolojileri ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.),

c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P93 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak.

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