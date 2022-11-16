2022 GSB sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve şartlar... GSB personel alımı başvuru başladı mı? Kimler başvurabilecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. Söz konusu ilanın yayımlanması ile birlikte kadro dağılımı ve başvuru şartları gündeme geldi. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, GSB personel alımı başvuru başladı mı? 2022 GSB sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve şartları nasıl olacak? Kimler başvurabilecek? İşte merak edilenler...

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

GSB tarafından yayımlanan ilana göre, toplam 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacak. Adaylar başvurularını, 17 - 22 Kasım 2022 tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.