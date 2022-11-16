2022 GSB sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve şartlar... GSB personel alımı başvuru başladı mı? Kimler başvurabilecek?
GSB personel alımı ilanının yayımlanması ile birlikte başvuru süreci merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere boş bulunan pozisyonlara yapılacak personel alımının detayları belli oldu. 2022 GSB personel alımı başvuur şartları ve kadro dağılımı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte tüm detaylar...
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. Söz konusu ilanın yayımlanması ile birlikte kadro dağılımı ve başvuru şartları gündeme geldi. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, GSB personel alımı başvuru başladı mı? 2022 GSB sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve şartları nasıl olacak? Kimler başvurabilecek? İşte merak edilenler...
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
GSB tarafından yayımlanan ilana göre, toplam 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacak. Adaylar başvurularını, 17 - 22 Kasım 2022 tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar olan pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
h) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.
i) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
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