Devlet hastanelerine 11.317 sürekli işçi ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman başlıyor?
Devlet hastanelerine 11.317 sürekli işçi ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakan Koca son açıklamasında, "11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız." ifadelerine yer verdi. Peki, Devlet hastanelerine 11.317 sürekli işçi ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman başlıyor?
Devlet hastanelerine 11.317 sürekli işçi ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Koca tarafından gelen son açıklamada, ilk etapta 31 bin 317 sağlık personeli ataması ile 11 bin 317 sürekli işçi alımıyla toplamda 42 bin 500 kişilik istihdam gerçekleştirileceği belirtildi. Peki, Devlet hastanelerine 11.317 sürekli işçi ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman başlıyor?
BAKAN KOCA AÇIKLADI: 31 BİN 317 SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI İÇİN KILAVUZ YAYINLANACAK
31 bin 317 personel ataması için kılavuzun yayınlanacağını da sözlerine ekleyen Bakan Koca; "Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz.
İŞKUR LİSTESİ GÖNDERİLECEK!
11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız" ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO - BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı Cumhurbaşkanlığı kararı ise şu şekildeydi;
Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
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