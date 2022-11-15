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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel başvurusu nereden, nasıl yapılır?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2022
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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk etapta 31 bin 317'si sağlık personeli, 11 bin 317'si ise sürekli işçi olmak üzere 45 bin kişinin alınacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel başvurusu nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Koca, ilk etapta 31 bin 317 sağlık personeli ataması, 11 bin 317 sürekli işçi alımı ile toplam 42 bin 500 kişi alınacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel başvurusu nereden, nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI GELDİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Kasım 2022 Cuma günü Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluştu.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ile ilgili müjdeyi verdi.

Bakan Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 11.317'si sürekli işçi olmak üzere toplam 42.500 sağlık personelinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere listeleri ÖSYM ve İŞKUR'a önümüzdeki hafta gönderiyoruz. Alımda mülakat olmayacak. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak.

Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız"

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KADRO BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar yayımlanacak kılavuz ile belli olacak.

KILAVUZUN YAYINLANMASI BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.

Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında en çok alımı Hemşire kadrosuna yapmıştı. Bu yılda benzer şekilde branş dağılımlarında Hemşire kadrosunun öne çıkması bekleniyor.

2021 yılında 10.348 Hemşire, 1.600 Ebe, 6.604 Sağlık Teknisyeni/ Teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi alımı yapıldı.

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