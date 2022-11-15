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Bekçilik alımları ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçilik alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2022
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Bekçilik alımları ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçilik alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

Bekçilik alımları ne zaman, hangi illerde yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Çarşı ve Mahalle Bekçilik alımları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Bekçilik alımları ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçilik alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

Bekçilik alımları ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçilik alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yıl içinde belirli periyotlarda gerçekleştirilen bekçilik alımları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Bekçilik alımları ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçilik alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022/1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik ve sözlü sınav sonuçları Polis Akademisi resmi internet sayfası üzerinden erişime açılacak. Henüz Emniyet Genel Müdürlüğü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili detaylar netlik kazandığında haberimize eklenecektir.

BEKÇİLİK MÜLAKATLARI NEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLİR?

Bekçilik sözlü mülakat aşamasında adayların başarılı olabilmeleri için 100 puan üzerinden en az 70 alması gerekmektedir. Sözlü mülakatlarda adaylar beş ayrı kriterde değerlendirmeye alınır. Bekçi adayının konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi sözlü mülakatlarda değerlendirmeye alınır. Her bir kriteri karşılayan adayın puan haznesine 20 puan eklenir. 100 puan üzerinden 70 puan alan aday başarılı olur.

2022 BEKÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

BEKÇİ ÇALIŞMA SAATLERİÇarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saattir. Günlük çalışma saatleri, görev bölgesindeki güneşin batış ve doğuş saatleri esas alınarak bu aralıktaki zaman dilimi içerisinde belirlenir.

2022 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Bekçi maaşları, İlkokul, lise ve üniversite mezunu adaylara göre değişkenlik göstermektedir. İlkokul bekçi maaşı ortalama 9 bin seviyesindeyken lise mezunu bekçi maaşları 9.500 TL seviyesini geçmektedir. Üniversite mezunu bekçilerin maaşı ise Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 10 bin TL seviyesini geçmektedir.

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