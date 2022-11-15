Bekçilik alımları ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçilik alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yıl içinde belirli periyotlarda gerçekleştirilen bekçilik alımları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Bekçilik alımları ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçilik alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?