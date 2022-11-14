Sağlık Bakanlığı 2022 KPSS tercih kılavuzu, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 85 bin atama duyurusunun ardından heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, ilk etapta 45 bin kişinin alınacağını duyurdu. Bunlardan 31 bin 317'si sağlık personeli, 11 bin 317'si ise sürekli işçi kadrolarına yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2022 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı atama başvuru ne zaman? İşte haberin detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından KPSS ile Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Söz konusu ilanın bu hafta yayınlanması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.