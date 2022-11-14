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Sağlık Bakanlığı 2022 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı atama başvuru ne zaman?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Sağlık Bakanlığı 2022 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı atama başvuru ne zaman?

85 bin atama için bekleyişte olan sağlık çalışanları, heyecan içinde ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde atamaya ilişkin detayları duyurmuştu. Buna göre ilk etapta 31 bin 317 sağlık personeli ataması, 11 bin 317 sürekli işçi alımı ile toplam 42 bin 500 kişi alınacak. Hemen ardından ikinci etap ilanı duyurulacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2022 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı atama başvuru ne zaman? İşte ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı 2022 KPSS tercih kılavuzu, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 85 bin atama duyurusunun ardından heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, ilk etapta 45 bin kişinin alınacağını duyurdu. Bunlardan 31 bin 317'si sağlık personeli, 11 bin 317'si ise sürekli işçi kadrolarına yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2022 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı atama başvuru ne zaman? İşte haberin detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından KPSS ile Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Söz konusu ilanın bu hafta yayınlanması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

31.317 SAĞLIK PERSONELİ BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Önümüzdeki hafta ÖSYM tarafından yayımlanan Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ile birlikte 31 bin 317 sağlık personeli kadro ve branş dağılımı da belli olacak.

11 BİN 317 SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK

Bakan Koca, ayrıca 11 bin 317 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Sağlık işçisi alımları için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

İLK ETAPTA 42 BİN 500 KİŞİ ALINACAK

Bakan Koca; "Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız" ifadelerini kullandı.

BAŞVURU ŞARTLARI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımına ilişkin ilan henüz yayımlanmadığı için başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartlar da henüz belli olmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

2021 YILINDA EN ÇOK HEMŞİRE ALIMI YAPILDI

Sağlık Bakanlığı geride bıraktığımız 2021 yılında 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin ise sürekli işçi alımı yapmıştı. Alımlarda KPSS puanı dikkate alınırken en çok alım yapılan kadronun Hemşire olduğu dikkat çekmişti.

2021 yılında 10.348 Hemşire, 1.600 Ebe, 6.604 Sağlık Teknisyeni/Teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapıldı.

Bu yılda benzer şekilde branş dağılımlarında Hemşire kadrosunun öne çıkması bekleniyor.

2021 yılında 10.348 Hemşire, 1.600 Ebe, 6.604 Sağlık Teknisyeni/ Teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi alımı yapıldı.

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