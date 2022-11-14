Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi nereden görüntülenir?
Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. MEB takvimine göre 2022 yılı uzman öğretmenlik sınav giriş belgesinin 14 Kasım'da erişime açılacağı duyurulmuştu. Sınava başvuru yapan binlerce aday, heyecan içinde sınav yerlerini merak ediyor. Peki, uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? İşte haberin detayları...
Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖKM) kapsamında gerçekleştirilecek uzman ve başöğretmenlik sınavı için geri sayım başladı. MEB tarafından uygulanacak uzman öğretmenlik sınavına başvuru yapan adaylar, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. Peki, uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? İşte cevaplar...
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, http://www.meb.gov.tr internet adresinden sınav yerlerini öğrenebilecek. fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 15 soru
Ölçme ve Değerlendirme: 12 soru
Özel Eğitim ve Rehberlik: 15 soru
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 10 soru
Eğitimde Kapsayıcılık: 12 soru
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 10 soru
Sosyal Etkileşim ve İletişim: 10 soru
Dijital Yetkinlik: 8 soru
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 8 soru
BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 12 soru
Ölçme ve Değerlendirme: 8 soru
Özel Eğitim ve Rehberlik: 12 soru
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 7 soru
Eğitimde Kapsayıcılık: 8 soru
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 7 soru
Sosyal Etkileşim ve İletişim: 7 soru
Dijital Yetkinlik: 6 soru
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 6 soru
Okul Geliştirme ve Liderlik: 15 soru
Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi: 6 soru
Bilişsel Düşünme Becerileri: 6 soru
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA
* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
* Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.
* Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
* Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan adayların sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
SERTİFİKA NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
Yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanların uzman ve başöğretmenlik sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. Uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.
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