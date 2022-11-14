Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi nereden görüntülenir?

BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 12 soru

Ölçme ve Değerlendirme: 8 soru

Özel Eğitim ve Rehberlik: 12 soru

Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 7 soru

Eğitimde Kapsayıcılık: 8 soru

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 7 soru

Sosyal Etkileşim ve İletişim: 7 soru

Dijital Yetkinlik: 6 soru

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 6 soru

Okul Geliştirme ve Liderlik: 15 soru

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi: 6 soru

Bilişsel Düşünme Becerileri: 6 soru