DHMİ 23 ŞEHİRDE 60 MEMUR ALACAK! KPSS şartı var mı? DHMİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

DHMİ personel alımı başvuruları nereden yapılır? Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 60 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Yapılan duyurunun ardından binlerce kişi başvrular hakkındaki detayları araştırıyor. DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, adaylara KPSS şartı sunuluyor. Peki, DHMİ başvuruları başladı mı, ne zamana kadar sürecek? DHMİ başvuru şartları neler? İşte, tüm detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Başvurular, 14 Kasım-4 Aralık'ta e-Devlet'te "DHMİ Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 'isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ'nin resmi internet sitesi "dhmi.gov.tr"den bildirilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, gerekli bilgileri yine bu siteden öğrenebilecekler.