DHMİ 23 ŞEHİRDE 60 MEMUR ALACAK! KPSS şartı var mı? DHMİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 20 asistan, 40 stajyer hava trafik kontrolörü istihdam edilecek. Peki, DHMİ başvuruları nasıl nereden yapılır, son gün ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? DHMİ işe alım başvuruları hakkında merak edilenler...
DHMİ personel alımı başvuruları nereden yapılır? Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 60 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Yapılan duyurunun ardından binlerce kişi başvrular hakkındaki detayları araştırıyor. DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, adaylara KPSS şartı sunuluyor. Peki, DHMİ başvuruları başladı mı, ne zamana kadar sürecek? DHMİ başvuru şartları neler? İşte, tüm detaylar...
BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Başvurular, 14 Kasım-4 Aralık'ta e-Devlet'te "DHMİ Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 'isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek.
Sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ'nin resmi internet sitesi "dhmi.gov.tr"den bildirilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, gerekli bilgileri yine bu siteden öğrenebilecekler.
DHMİ BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS VE YAŞ ŞARTI VAR MI?
Alımların Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak olması ile 2022 yılında yapılan KPSS'den P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.
Stajyer hava trafik kontrolör adayları için Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 12/06/2023 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak (12/06/1997 ve sonrasında doğmuş olmak.) şartı aranacaktır.
ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
Sınava Katılacak Adaylarda Aranan Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.
ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖR ADAYLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar şöyle:
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Sözlü Sınav aşamasında, yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),
c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.),
d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az 'C' düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (04.12.2017 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.),
e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak (Bknz.: "SHY 65-01 Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği").
ADAY ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ŞEHRE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI
AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI MD. : 1
Aydın Çıldır Havalimanı: 1
BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI MD. : 1
BİNGÖL HAVALİMANI MD. : 2
ERZURUM HAVALİMANI BAŞ.MD. : 1
HAKKARİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI MD.: 1
IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN HAVALİMANI MD. : 2
KASTAMONU HAVALİMANI MD. : 1
MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI MD. : 1
RİZE ARTVİN HAVALİMANI MD. : 3
ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI MD. : 2
TRABZON HAVALİMANI BAŞ.MD. : 2
VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD. : 1
YOZGAT HAVALİMANI MD. : 1
ADAY STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ŞEHRE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI:
AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI MD. : 1
Aydın Çıldır Havalimanı: 2
BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI MD. : 3
BİNGÖL HAVALİMANI MD. : 1
ERZİNCAN HAVALİMANI MD. : 1
ERZURUM HAVALİMANI BAŞ.MD. : 1
GÖKÇEADA HAVALİMANI MD. : 2
HATAY HAVALİMANI MD. : 1
IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN HAVALİMANI MD. : 2
İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI BAŞMD. : 3
İSTANBUL HAVALİMANI BAŞMD. : 9
KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI MD. : 1
KASTAMONU HAVALİMANI MD. : 1
MARDİN HAVALİMANI MD. : 1
RİZE ARTVİN HAVALİMANI MD. : 1
SİİRT HAVALİMANI MD. : 1
ŞANLIURFA-GAP HAVALİMANI MD. : 1
TOKAT HAVALİMANI MD. : 1
TRABZON HAVALİMANI BAŞ.MD. : 3
VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD. : 1
YOZGAT HAVALİMANI MD. : 3
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçilik alımları hangi illerde yapılacak?
- Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü açıklandı mı?
- AÖL sınavı ne zaman yapılacak 2022-2023? Açık Öğretim Lise sınavları nasıl, çevrimiçi mi olacak?
- Kurtlar Vadisi yeniden geliyor! Necati Şaşmaz tarih vererek duyurdu! Vaziyet alın kurşunlar havada sekecek
- Alfa Solar ne zaman halka arz olacak, ne zaman işlem görecek? Alfa Solar halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir?
- Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022? Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, kira artış...
- Sözleşmeliye kadro... 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadroda son durum ne?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
- %8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek! 20-25-30 yıllık hizmeti olanlar... Maaşlarda 1.971 TL artış...
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir, Esenler, Çatalca kura çekimi ne zaman?
- Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? 14 Kasım Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları yattı mı?
- Çocuk başına 1.259 TL ödeme! SED yardımı Kasım ayı ödemeleri yattı mı? SED yardımı ne zaman, ayın kaçında yatar?