Kamudaki sözleşmeli personele kadro müjdesi! 600 bin kişiyi ilgilendiriyor

600 BİN KİŞİYİ KAPSIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sözleşmelilerle ilgili, "İlk ele alacağımız dosyadır. İsteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz. Bazı haklardan mahrumlar onları kendilerine vereceğiz" demişti. Bu kapsamda bakanlık bünyesinde özel ekip oluşturulmuştu.