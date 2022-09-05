Kamudaki sözleşmeli personele kadro müjdesi! 600 bin kişiyi ilgilendiriyor
Sözleşmeli kamu personelinin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar hızlandı. 600 bin kişiyi kapsayan düzenleme için hazırlıkların bu ay içinde tamamlanması ve ekim ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
Geçen yıl gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerindeki en önemli gündem maddelerinden biri de kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiydi.
Bu yolla aynı işi yapanlar arasındaki ücret farkının ortadan kaldırılması, özlük haklarının eşitlenmesi hedefleniyor. Bir başka deyişle bu yönde yapılacak bir düzenleme çalışma barışını da sağlayacak. Kamudaki sözleşmeli personelin merakla beklediği kadro çalışmalarında mesai hızlandı.
600 BİN KİŞİYİ KAPSIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sözleşmelilerle ilgili, "İlk ele alacağımız dosyadır. İsteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz. Bazı haklardan mahrumlar onları kendilerine vereceğiz" demişti. Bu kapsamda bakanlık bünyesinde özel ekip oluşturulmuştu.
Ekip, düzenlemeye son şeklini vermek üzere. Çalışmanın tamamlanmasıyla kamudan kadroya geçişte şartlar da netleşecek. Kamuda yaklaşık 600 bin sözleşmeli personel bulunuyor.
Kadro çalışmalarının belli bir dönemde işe başlayanları veya belli kurumlarda olanları kapsayabileceği dile getiriliyor. Fakat, düzenleme taslağı Meclis'e geldikten sonra yapılacak çalışmayla kadronun kapsam ve içeriği netleşmiş olacak.
EKİMDE MECLİS'E GELECEK
Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın arasında gerçekleştirilen toplantıda da sözleşmeli personele kadro konusu gündeme geldi.
Bu toplantıda, 4/C'den 4/B'ye geçen sözleşmeli personelin hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınarak eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi konusundaki talepler dile gtirildi. Çalışmanın bu ay içinde tamamlanarak ekim ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
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