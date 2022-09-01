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KPSS ortaöğretim sınavı başvuru ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM ile...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2022
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KPSS ortaöğretim sınavı başvuru ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM ile...

KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuda memur olmak isteyen binlerce lise mezunu aday, KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri ve sınav ücreti araştırması yapıyor. Adaylar, başvuru işlemlerini KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu ile gerçekleştirecek. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM ile...

KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM ile KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM sınav takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 KPSS ortaöğretim başvuru işlemleri, eylül ayında başlayacak. Bu noktada kamuda memur olmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini merak ediyordu. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM ile...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimi ile netlik kazandı.

Takvime göre KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları, 1 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak ve 13 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılacak duyuru ile beraber söz konusu sınava katılacak olan adaylar, 2022 KPSS ortaöğretim başvuru işlemlerini https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapacak. Adayların sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalara yatırmaları gerekecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ortaöğretim sınavı başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile beraber belli olacak. KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu, 1 Eylül 2022 tarihinde erişime açılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2022 KPSS Ortaöğretim oturumu, 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

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