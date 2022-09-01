KPSS ortaöğretim sınavı başvuru ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM ile...

KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM ile KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM sınav takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 KPSS ortaöğretim başvuru işlemleri, eylül ayında başlayacak. Bu noktada kamuda memur olmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini merak ediyordu. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM ile...