MEB SON DAKİKA duyurdu! Uzman öğretmen eğitimleri uzatıldı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzman öğretmenlik eğitimlerinin uzatıldığını bildirdi. Aynı kapsamda yürütülen başöğretmenlik eğitimleri ise daha önce belirtilen takvim doğrultusunda devam edecek. İşte MEB'den yapılan o açıklama ve tarihler...
MEB'in yazılı açıklamasına göre, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği kapsamındaki duyuru sonucu, resmi ve özel öğretim kurumları ile MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz'da başlamıştı.
Program kapsamda, uzman öğretmenlik eğitimlerinin daha önce 5 Eylül itibarıyla tamamlanması belirlenirken, alınan yeni kararla 9 Eylül 23.59'a kadar uzatıldı.
Eğitimlerin verilerine bakıldığında, uzman öğretmenlik eğitimlerine toplam 540 bin 66 kişi katıldı. Toplam sayının 529 bin 330'unu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 9 bin 318'ini özel öğretim kurumları öğretmenleri, 1418'ini ise MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenler oluşturdu.
Uzman öğretmenlik eğitimlerine alınanlardan, Bakanlık bünyesinde görev yapan öğretmenlerden 529 bin 330'u eğitimlere başlarken, yüzde 98,79 ile 522 bin 932 öğretmen eğitimleri tamamladı.
Özel öğretim kurumlarında görev yapan ve eğitime başlayan 9 bin 318 öğretmenden yüzde 91,01 ile 8 bin 480 öğretmen; MEB dışı kurumlarda görev yapanlardan ise 1418'i eğitimlere başladı ve yüzde 95,91 ile 1360 öğretmen eğitimleri tamamladı. Toplamda yüzde 98,65'lik oranla 532 bin 772 öğretmen uzman öğretmenlik eğitimlerini tamamlamış oldu.
BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİNE KATILAN ÖĞRETMEN DAĞILIMI
19 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecek başöğretmenlik eğitimlerine ise bugüne kadar toplam 70 bin 354 öğretmen katıldı. Toplam sayının 69 bin 868'ini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 301'ini özel öğretim kurumları öğretmenleri, 185'ini ise MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenler oluşturdu.
Başöğretmenlik eğitimlerine katılanlardan şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 69 bin 868'i eğitimlere başladı, yüzde 93,44 ile 65 bin 287 öğretmen, eğitimleri tamamladı.
Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 301'i eğitimlere başladı, yüzde 76,41 oranla 203 öğretmen, eğitimleri tamamladı. MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenlerden 185'i eğitimlere başlarken, yüzde 92,43 tamamlama oranıyla 171 öğretmen, eğitim aldı.
Toplamda yüzde 93,37'lik oranla 65 bin 688 öğretmen, 19 Eylül takvimi gelmeden eğitimlerini bitirdi.
598 BİN 460 ÖĞRETMEN KARİYER EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI
Uzman ve başöğretmenlik eğitimlerinin genel bitirilme oranlarına bakıldığında toplam katılım 610 bin 420 oldu ve yüzde 98,04 bitirme oranıyla 598 bin 460 öğretmen kariyer eğitimlerini tamamladı.
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan öğretmenler, söz konusu eğitim programlarına katılmaya hak kazanmıştı.
Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden eğitimlere katıldı.
Eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için adayların, MEBBİS veya e-Devlet şifreleri ile bireysel giriş yapması ve eğitimlerin tamamını eksiksiz izlemeleri şartı getirildi.
İÇERİKLER ÖĞRETMEN BİLİŞİM AĞI'NDA (ÖBA) PAYLAŞILDI
Video eğitimlerinin yanı sıra video eğitimlerde görev alan akademik kadro tarafından hazırlanan yazılı içerikler ayrıca ÖBA'da paylaşıldı.
Eğitim başlatıldığında veya "eğitime devam et" seçildiğinde eğitim görseli altında yer alan "eğitim hakkında" kısmında bu dokümanlara ait açıklamalar ve linkler yer aldı. Video içeriklerinin tamamının izlenmesi durumunda "eğitimi tamamlama şartı" yerine getirildi.
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