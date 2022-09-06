MEB SON DAKİKA duyurdu! Uzman öğretmen eğitimleri uzatıldı

Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden eğitimlere katıldı.

Eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için adayların, MEBBİS veya e-Devlet şifreleri ile bireysel giriş yapması ve eğitimlerin tamamını eksiksiz izlemeleri şartı getirildi.

İÇERİKLER ÖĞRETMEN BİLİŞİM AĞI'NDA (ÖBA) PAYLAŞILDI

Video eğitimlerinin yanı sıra video eğitimlerde görev alan akademik kadro tarafından hazırlanan yazılı içerikler ayrıca ÖBA'da paylaşıldı.

Eğitim başlatıldığında veya "eğitime devam et" seçildiğinde eğitim görseli altında yer alan "eğitim hakkında" kısmında bu dokümanlara ait açıklamalar ve linkler yer aldı. Video içeriklerinin tamamının izlenmesi durumunda "eğitimi tamamlama şartı" yerine getirildi.