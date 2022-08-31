İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? KPSS şartı aranmıyor! 60 bin temizlik ve güvenlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 60 bin temizlik ve güvenlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB'in ihtiyaçları doğrultusunda okullarda istihdam edilecek personeller için detaylar merak ediliyor. İŞKUR TYP başvuru şartları arasında 18 yaşını tamamlamış olma koşulu göz önünde bulundurulacak. Peki, İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 60 bin temizlik ve güvenlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı?