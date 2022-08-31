İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? KPSS şartı aranmıyor! 60 bin temizlik ve güvenlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı?
İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ile istihdama katkı sağlayan MEB, İŞKUR üzerinden başvuruları kabul edecek. Peki, İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 60 bin temizlik ve güvenlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı?
İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 60 bin temizlik ve güvenlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB'in ihtiyaçları doğrultusunda okullarda istihdam edilecek personeller için detaylar merak ediliyor. İŞKUR TYP başvuru şartları arasında 18 yaşını tamamlamış olma koşulu göz önünde bulundurulacak. Peki, İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 60 bin temizlik ve güvenlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı?
İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak personellere ilişkin ilanlar erişime açıldı. İlanlara başvuru yapmak için aşağıdaki linke tıklayarak, müracat yapmak istediğiniz ili seçebilirsiniz.
TYP PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kuruma kayıtlı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
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