Ortaöğretim, lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 geç başvuru tarihleri açıklandı mı?
Ortaöğretim, lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS ön lisans geç başvuru tarihleri, KPSS sınav takvimi ile duyuruldu. Başvuruları 3 ile 16 Ağustos günleri arasında alınan KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak. Peki, Ortaöğretim, lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 geç başvuru tarihleri açıklandı mı?
Ortaöğretim, lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 geç başvuru tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bir son dakika açıklamasıyla KPSS'ye ilişkin yeni takvimi açıkladı. Peki, Ortaöğretim, lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 geç başvuru tarihleri açıklandı mı?
KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy, '6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir' dedi.
Öte yandan ÖSYM yeni sınav takvimini paylaşarak KPSS tarihini de duyurdu.
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre;
2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihinde,
2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacağı açıklandı.
2022 KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ
2022 KPSS Ön lisans başvuruları 3 - 16 Ağustos tarihleri arasında alındı. Başvuru yapamayan binlerce aday ise KPSS önlisans geç başvuru ücreti ve tarihini araştırmaya başladı.
İşte 2022 KPSS önlisans geç başvuru tarihi ve ücreti;
2022 KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS ön lisans başvurularını kaçıran adaylar, 23 - 24 Ağustos 2022 geç başvuru günü tarihlerinde başvurularını yapabilecek.
Başvurular elektronik ortamda, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ
2022 KPSS ortaöğretim başvuruları 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular ardından sınav ise 6 Kasım'da uygulanacak, sonuçlar 1 Aralık günü erişime sunulacak.
2022 KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Önlisans başvuru ücreti ise 130 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 23-24 Ağustos 2022 tarihlerinde ödenir.
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