İŞKUR ile 27 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları açıklandı mı?
İŞKUR ile 27 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 27 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı branş ve kadro dağılımı belli oldu. Peki, İŞKUR ile 27 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları açıklandı mı?
İŞKUR ile 27 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 27 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı branş ve kadro dağılımı belli oldu. Peki, İŞKUR ile 27 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları açıklandı mı?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.
SAĞLIK PERSONELİ BRANŞ DAĞILIMI
Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Ancak Mart ayında yapılan 10 bin personel alımı başvuru şartları şöyle açıklanmıştı;
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.
657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır. Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir.
Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR ile 27 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları açıklandı mı?
- TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak? TOKİ sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
- İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğu şeklinde yaygın bir inanç vardır? İlginç soru...
- Barış Manço'nun ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray Lisesindeki lakapları hangisidir?
- Üniversite boş kontenjanlar: Üniversite 2. tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak?
- 25 yıl evli kalana emeklilik! Şartlar tek tek açıklandı! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an...
- DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS 2022 tercih tarihleri açıklandı mı?
- GSB kura çekimi tarihi açıklandı mı, ne zaman yapılacak? GSB personel işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanır?
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? 19 Ağustos hangi illerde evde bakım maaşı yattı?
- KYK başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK 2022 burs ve yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?
- BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek-Resim-Müzik alanları... BİLSEM taban puanları 2022: BİLSEM 1,2,3,4. sınıf taban puanları açıklandı mı, kaç?