GSB personel alımı başvuruları devam ediyor mu, son gün ne zaman? İŞKUR GSB personel alımı başvuru şartları neler?
GSB personel alımı başvuruları devam ediyor mu, son gün ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı süreci ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde GSB bünyesine 1017 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Peki, GSB personel alımı başvuruları devam ediyor mu, son gün ne zaman? İŞKUR GSB personel alımı başvuru şartları neler?
GSB personel alımı başvuruları devam ediyor mu, son gün ne zaman? İŞKUR GSB personel alımı başvuru şartları neler? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başvuru işlemleri, İŞKUR üzerinden yapılırken Bakanlık başvuru kura sonuçlarının yapılacağı tarihi açıklamıştı. Peki, GSB personel alımı başvuruları devam ediyor mu, son gün ne zaman? İŞKUR GSB personel alımı başvuru şartları neler?
GSB BÜNYESİNE İŞÇİ ALIMI MÜJDESİ!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden personel alımı yapılacağı müjdesini şu sözlerle verdi;
"GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 sürekli işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete'de yayımlanacak. Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.
Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."
GSB İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alacaklarını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.
Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2022
Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak).
d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
i) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
k) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
l) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.
m) Eski hükümlü sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü olmak,
n) Engelli sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde engelli olmak.
KURA ÇEKİMİ 31 AĞUSTOSTA!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.
Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
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