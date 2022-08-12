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Uzman ve başöğretmenlik sınavı soru kitapçığı yayınlandı mı? 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?

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Giriş Tarihi: 12.08.2022
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Uzman ve başöğretmenlik sınavı soru kitapçığı yayınlandı mı? 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 yılı itibarıyla hayata geçirilen uzman ve başöğretmenlik için başvurular tamamlandı. Eğitim programları 18 Temmuz'da başlarken, adaylar yazılı sınavın yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Şimdi ise gözler sınava ait örnek soru kitapçıklarına çevrildi. Peki, uzman ve başöğretmenlik sınavı soru kitapçığı yayınlandı mı? 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

Uzman ve başöğretmenlik sınavı soru kitapçığı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı kapsamında uzman ve başöğretmen unvanları için yazılı sınav yapılacak. Haziran ayında başvurularını yapan adaylar, heyecan içinde sınav tarihini bekliyor. Peki, uzman ve başöğretmenlik sınavı soru kitapçığı yayınlandı mı? 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

EĞİTİM PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

Eğitim programı tarihleri şu şekilde:

Uzman öğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 05 Eylül 2022

Başöğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 19 Eylül 2022

YAZILI SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

YAZILI SINAV BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınava katılmaya hak kazanacak adayların belirlendiği başvuru sonuçları 10 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

YAZILI SINAV NE ZAMAN?

Uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

Yazılı sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

SERTİFİKA NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanların uzman ve başöğretmenlik sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. Uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sakarya'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Buraya gelmeden önce bakan yardımcılarımız ile bir toplantı yaptık ve yardımcı da olmak istedik bakanlık olarak çünkü ilk defa sınav yapılacak, belki öğretmenlerimiz tedirgin, sınavların sorularının nasıl olacağını kestiremiyorlar. Gereksiz şekilde kaygılanıyorlar, eğitimler bittikten sonra örnek kitapçıklar yayınlamaya karar verdik ki nasıl bir çerçeve içerisinde uzman ve başöğretmenlik sınavlarının yapılacağını sizlere göstermiş olacağız. Eylül ayı içerisinde yayınlayacağız onu da inşallah"

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