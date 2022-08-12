Uzman ve başöğretmenlik sınavı soru kitapçığı yayınlandı mı? 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?

ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sakarya'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Buraya gelmeden önce bakan yardımcılarımız ile bir toplantı yaptık ve yardımcı da olmak istedik bakanlık olarak çünkü ilk defa sınav yapılacak, belki öğretmenlerimiz tedirgin, sınavların sorularının nasıl olacağını kestiremiyorlar. Gereksiz şekilde kaygılanıyorlar, eğitimler bittikten sonra örnek kitapçıklar yayınlamaya karar verdik ki nasıl bir çerçeve içerisinde uzman ve başöğretmenlik sınavlarının yapılacağını sizlere göstermiş olacağız. Eylül ayı içerisinde yayınlayacağız onu da inşallah"