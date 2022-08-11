TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR TYP alım ilanları yayınlandı mı? Duyuru listesi...
TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz dönemde her sene alımı yapılan TYP için ilanlar yakından takip ediliyor. Okullara yapılacak alımlara başvuru yapmak isteyenler kurum üzerinden kayıt oluşturuyor. Peki, TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR TYP alım ilanları yayınlandı mı? Duyuru listesi...
TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR TYP alım ilanları yayınlandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Güvenlik görevlisi, bakım, onarım ve temizlik görevlisi gibi alanlara yapılacak olan alımlara ilişkin detaylı bilgi adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR TYP alım ilanları yayınlandı mı? Duyuru listesi...
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması
İŞKUR TYP BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ÇIKTI MI?
TYP 2022 başvuruları için takvim henüz açıklanmadı. Kura çekimi ve başvurular için kurum tarafından açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
HANGİ ALANLARDA UYGULANIYOR?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
TAM 9 AY BOYUNCA ÖDENİYOR
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.
Katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmaktadır.
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- TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR TYP alım ilanları yayınlandı mı? Duyuru listesi...
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