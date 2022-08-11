TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR TYP alım ilanları yayınlandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Güvenlik görevlisi, bakım, onarım ve temizlik görevlisi gibi alanlara yapılacak olan alımlara ilişkin detaylı bilgi adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR TYP alım ilanları yayınlandı mı? Duyuru listesi...