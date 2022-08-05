Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılı içerisinde 99 alanda öğretmen ataması yapılacak. Söz konusu atama için mülakatlar gerçekleştiriliyor. Sözlü sınava katılan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. MEB'in yayımladığı takvim ile detaylar belli oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman bitiyor? 2022 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN BİTİYOR?

1 Ağustos'ta başlayan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 13 Ağustos'ta sona erecek. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek.