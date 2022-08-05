05 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman bitiyor? 2022 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman bitiyor? 2022 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2022
ABONE OL
Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman bitiyor? 2022 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik alımında son viraja girildi. 1 Ağustos'ta başlayan mülakatların sona ermesine kısa süre kaldı. Mülakatlara katılan adaylar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman bitiyor? 2022 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılı içerisinde 99 alanda öğretmen ataması yapılacak. Söz konusu atama için mülakatlar gerçekleştiriliyor. Sözlü sınava katılan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. MEB'in yayımladığı takvim ile detaylar belli oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman bitiyor? 2022 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN BİTİYOR?

1 Ağustos'ta başlayan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 13 Ağustos'ta sona erecek. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları 16 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

2022 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121-KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Bakanlığa 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinde sayılan istisnalar hariç olmak üzere fesih tarihinden itibaren bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

10. Halen Milli Eğitim Bakanlığı'nda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA