Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman bitiyor? 2022 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik alımında son viraja girildi. 1 Ağustos'ta başlayan mülakatların sona ermesine kısa süre kaldı. Mülakatlara katılan adaylar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman bitiyor? 2022 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılı içerisinde 99 alanda öğretmen ataması yapılacak. Söz konusu atama için mülakatlar gerçekleştiriliyor. Sözlü sınava katılan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. MEB'in yayımladığı takvim ile detaylar belli oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman bitiyor? 2022 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN BİTİYOR?
1 Ağustos'ta başlayan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 13 Ağustos'ta sona erecek. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek.
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları 16 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.
2022 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinde sayılan istisnalar hariç olmak üzere fesih tarihinden itibaren bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
10. Halen Milli Eğitim Bakanlığı'nda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR TYP ilanları çıktı mı? 2022-2023 Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? MEB TYP başvuruları başladı mı?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman bitiyor? 2022 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Kayıt için gerekli belgeler neler?
- Süper Lig'de ilk maç! İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 İstanbulspor TS maçı hangi kanalda?
- İŞKUR GSB 1.017 işçi alımı kadro dağılımı: 2022 GSB temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar neler?
- meb.gov.tr: Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- EYT'de emeklilik için geri sayım! EYT'liler ne zaman emekli olacak? EYT'ye Avrupa modeli mi geliyor? Emekli maaşı hesaplaması...
- Benzin ve motorine indirim son dakika: 5 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı...
- Lise adayları dikkat! LGS 2. nakil tercih son gün! 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme tercihleri nereden, nasıl yapılır?
- LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Aşure günü ne zaman başlar ve biter? 2022 Aşure günü Muharrem ayının kaçıncı günü idrak edilecek?
- YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar: 2022 KKK, DKK, HKK korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, tümamiral, tuğamiral isim listesi