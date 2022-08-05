İŞKUR GSB 1.017 işçi alımı kadro dağılımı: 2022 GSB temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar neler?
GSB işçi alımı ilanı yayımlandı. 2022 yılı içerisinde GSB'ye 1.017 temizlik görevlisi alımı yapılacak. Söz konusu ilanın yayımlanması ile birlikte gözler başvuru sürecine çevrildi. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek başvurular hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi meslek kolunda sürekli işçi alımı şartları belirlendi. Peki, İŞKUR GSB 1.017 işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak? 2022 GSB temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte cevaplar...
GSB temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.017 temizlik görevlisi alımı yapılacak. Sürekli işçi alımı kontenjan dağılımının yayımlanması ile birlikte alım yapılacak iller belli oldu. Başvuru şartları, başvuru tarihi ve merak edilenlere ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR GSB 1.017 işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak? 2022 GSB temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte haberin detayları...
GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Başvurular, 08 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden yapılaak. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.
Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecek.
GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak).
d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
i) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
j) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
k) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
l) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.
m) Eski hükümlü sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü olmak.
n) Engelli sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde engelli olmak.
Temizlik Görevlisi meslek kolu için;
a) En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (12 Ağustos 2022) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
Adayların başvurularının, başvuru yaptığı pozisyon ve meslek koluna uygun olması gerekmektedir.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve kura çekimine dahil olacak nihai listede yer alan adayların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacak.
İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacaktır.
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafınadn belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak.
Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;
a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)
b) Genel kültür, (40 puan)
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.
Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara rastgele zarf çekme usulü ile sorular yöneltilecektir. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü ile liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğuna ilişkin konularda ise Sınav Kurulunca yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
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