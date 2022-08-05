İŞKUR GSB 1.017 işçi alımı kadro dağılımı: 2022 GSB temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar neler?

GSB temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.017 temizlik görevlisi alımı yapılacak. Sürekli işçi alımı kontenjan dağılımının yayımlanması ile birlikte alım yapılacak iller belli oldu. Başvuru şartları, başvuru tarihi ve merak edilenlere ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR GSB 1.017 işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak? 2022 GSB temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte haberin detayları...

GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Başvurular, 08 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden yapılaak. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecek.

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