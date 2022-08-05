İptal edilen KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 sınavı iptal mi, geçersiz mi sayıldı?

Arıncı;

"İncelemeyi hemen başlattık. Daha önce de beyan ettiğim gibi problemli bir durum var görünüyor. İncelemenin ne kadar süreceği konusunda net bir şey söylememiz şimdilik mümkün değil.

Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ancak çok kapsamlı bir inceleme yapacağız. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına incelemeyi en kısa zamanda tamamlayacağız ve sonucu hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş, hem de 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak oturumlar ertelenmiştir." dedi.