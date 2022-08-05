İptal edilen KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 sınavı iptal mi, geçersiz mi sayıldı?
İptal edilen KPSS sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS sınavının iptal edildiği açıklaması geldi. Gelen son dakika açıklaması sonrasında yeni sınav tarihi merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiği duyuruldu. Peki, iptal edilen KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 sınavı iptal mi, geçersiz mi sayıldı?
İptal edilen KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 sınavı iptal mi, geçersiz mi sayıldı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumunda bazı sorularla ilgili çıkan durumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından DDK'ye talimat verilmiş ve ardından beklenen iptal kararı ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından duyurulmuştu. Peki, iptal edilen KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 sınavı iptal mi, geçersiz mi sayıldı?
SON DAKİKA: KPSS İPTAL EDİLDİ!
KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla görevden alınan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumunun iptal ediğini açıkladı.
DDK müfettişleri ÖSYM Başkanlığı bünyesinde ilk incelemelerine başladı. SABAH'a konuşan DDK Başkanı Yunus Arıncı, lisans soruları hakkında ilk değerlendirmesini paylaştı.
Arıncı;
"İncelemeyi hemen başlattık. Daha önce de beyan ettiğim gibi problemli bir durum var görünüyor. İncelemenin ne kadar süreceği konusunda net bir şey söylememiz şimdilik mümkün değil.
Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ancak çok kapsamlı bir inceleme yapacağız. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına incelemeyi en kısa zamanda tamamlayacağız ve sonucu hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş, hem de 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak oturumlar ertelenmiştir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖSYM Başkanlığına atanan Ersoy, görevine başladı.
İlk açıklamasını Anadolu Ajansına (AA) yapan Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle bugün itibarıyla Türkiye'nin en güzide kurumlarından biri olan ÖSYM Başkanlığına atandığını belirtti.
ÖSYM'nin her yıl, yükseköğretim kurumları sınavı başta olmak üzere yaklaşık 50 farklı sınavla ortalama 10 milyon adaya hizmet verdiğini ifade eden Ersoy, çok sayıda kamu kurumunun personel ihtiyacının en adil şartlarda temini ve yerleştirmesi konusundaki çalışmaların da ÖSYM tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.
"KPSS adaylarından yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecek"
Kendi alanında dünyanın en kapsamlı hizmetini veren ve en saygın kurumu olan ÖSYM'nin her türlü tartışmanın dışında tutulmasının, devlet-vatandaş ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi bakımından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Ersoy, şöyle devam etti:
"Böylesine kritik bir kurumun saldırıların hedefinde olmaması elbette mümkün değildir. Nitekim, geçmişten beri bu güzide kurumumuz, çeşitli iddialarla tartışmaların odağına yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bugüne kadar ÖSYM'nin görev alanıyla ilgili iddiaların tamamı idari ve adli olarak soruşturulmuş, sorumlular hakkında gerekli işlemler tesis edilmiştir. Bilindiği gibi 31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarının ardından da böyle bir durumla karşılaşılmıştır. İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir. Her şeyden önce, böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığınca (DDK) harekete geçilerek tartışmaya konu sınavla ilgili inceleme başlatıldığını aktaran Ersoy, DDK'nin suç duyurusu üzerine de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma açıldığını anımsattı.
Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu'nun da ön inceleme için harekete geçtiğini anlattı.
"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak"
ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları kaydetti:
"Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız, tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı sunmaktır. Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları, açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle, ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."
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