20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 sözleşmeli öğretmen atama tercih takvimi!
20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. 2022 yılında gerçekleştirilecek 20 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav 01 Ağustos'ta başladı. Mülakatların bitmesine kısa süre kala gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sözlü sınavdan başarılı olan adaylar, atama tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? İşte cevaplar...
Öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu atamalar için başvurular 18-26 Temmuz'da alındı. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 01 Ağustos itibarıyla sözlü sınava alınmaya başladı. Şimdi ise sıra mülakat sonuçlarında. Peki, 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN BİTİYOR?
01 Ağustos'ta başlayan sözlü sınavlar 3 Ağustos'ta sona erecek. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek.
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları 16 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.
2022 ÖĞRETMEN ATAMA ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinde sayılan istisnalar hariç olmak üzere fesih tarihinden itibaren bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
10. Halen Milli Eğitim Bakanlığı'nda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.
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- 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 sözleşmeli öğretmen atama tercih takvimi!
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