20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 sözleşmeli öğretmen atama tercih takvimi!

Öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu atamalar için başvurular 18-26 Temmuz'da alındı. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 01 Ağustos itibarıyla sözlü sınava alınmaya başladı. Şimdi ise sıra mülakat sonuçlarında. Peki, 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN BİTİYOR?

01 Ağustos'ta başlayan sözlü sınavlar 3 Ağustos'ta sona erecek. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek.