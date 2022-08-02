Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 2022 yılının sonuna kadar doktor, ebe, hemşire, sağlık memuru gibi kadrolardan Sağlık Bakanlığı'nda çalışmak üzere sağlık personeli alımı gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel atamaları için Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı ilan ile beraber atama bekleyen adaylar başvuru kılavuzuna odaklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı 27 bin olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Başvuru şartları ve tarihleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak mart ayında yapılan 10 bin personel alımı başvuru şartları şöyle açıklanmıştı;
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.
657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.
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- Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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