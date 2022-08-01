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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2022
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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile başlayan KPSS lisans sınavı ardından sorgulamalar KPSS sonuç tarihi üzerinde yoğunlaştı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Geçtiğimiz gün Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile başlayan lisans oturumları önümüzdeki haftalarda devam edecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı?

2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları (Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri) 2 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi, genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama;

KPSS SINAV TAKVİMİ

Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi: 31 Temmuz 2022

Alan Bilgisi Sınavı: 6 - 7 Ağustos 2022

ÖABT: 14 Ağustos 2022

DHBT: 27 Kasım 2022

KPSS ön lisans sınav tarihi: 2 Ekim 2022

KPSS ortaöğretim sınavı: 6 Kasım 2022

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