KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Geçtiğimiz gün Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile başlayan lisans oturumları önümüzdeki haftalarda devam edecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı?